Il 10 febbraio è stato deliberato lo schema di accordo per l’esecuzione di importanti lavori di Riqualificazione Urbana che verranno realizzati dal Comune di Castelvetrano nella Via Marco Polo a Marinella di Selinunte. Lo ha reso noto il sindaco Enzo Alfano che in un video ha reso noto alcune delle importanti novità messe in campo per l’imminente stagione estiva. “Stiamo spingendo – ha detto il primo cittadino – al massimo anche sulla piazzetta lignea di Marinella di Selinunte, una struttura che abbiamo deciso di rifare in quanto per molti anni ha versato in uno stato di totale incuria. Vi aggiorno anche su un’importante intesa che stiamo avendo con l’Ente Parco Archeologico di Selinunte relativamente anche all’ingresso lato Triscina di Selinunte”

