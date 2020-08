Mercoledì 26 agosto alle 21, nel magico scenario del Parco archeologico di Selinunte “La musica racconta l’immagine” con un concerto presentato dall’Associazione Roma Sinfonietta, storica orchestra di Ennio Morricone, in occasione del centenario dalla nascita di Federico Fellini, con musiche originali di Nino Rota.

Il concerto, un grande evento in esclusiva ed unica data per la Sicilia, rientra tra le grandi iniziative di valorizzazione del Parco Archeologico di Selinunte Cave di Cusa e Pantelleria.

Intanto già da oggi 24 agosto e fino al 28 novembre si svolgeranno i “Laboratori permanenti delle arti e delle scienze” con visite a cantiere aperto, attività di raccolta, produzione e divulgazione delle attività legate alle colture antiche la cui programazione potrà essere seguita attraverso la pagina ufficiale Fb del Parco.

Già da domani, 25 agosto, intanto, il Parco di Selinunte inaugura i “Crepuscoli al Selinus”, ciclo di opere, spettacoli e musica, realizzati con lo scopo di far conoscere anche i nuovi percorsi e gli spazi museali che caratterizzano l’area monumentale.

“A Selinunte, l’antica Selinus, luogo sospeso nel tempo e dalla bellezza incantatrice, con una serata che celebra il Maestro Federico Fellini – il genio “creatore” di sogni, a cento anni dalla sua nascita – è come se ascrivessimo il grande regista riminese, che ne è il protagonista, i compositori Nino Rota, di cui sono le musiche ed Ennio Morricone, presente con l’Associazione Roma Sinfonietta, tra i suoi Genius Loci di Selinunte. L’Arte – sottolinea l’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà – riuscendo a dare un’impronta indelebile, permea un luogo essendone, a sua volta, permeata. Non c’è niente di più arricchente che alimentare l’anima e coltivare la cultura. Con il cartellone che prende il via al Parco di Selinunte i visitatori potranno arricchirsi di una nuova emozione, di un’ulteriore opportunità di conoscere la Sicilia attraverso luoghi unici, straordinari e magici. Siamo consapevoli di vivere nel posto più bello del mondo, una terra che genera emozioni nuove e diverse in ogni suo angolo. E il lavoro che, come Governo Regionale, stiamo cercando di compiere al meglio è quello di valorizzare questi luoghi, incoraggiarne la conoscenza, far vibrare nuove corde per lasciare, in chi visita la Sicilia, emozioni uniche. Il grande successo in termini di presenze con cui sono state accolte le iniziative dei teatri antichi – sottolinea Alberto Samonà – da Agrigento a Taormina, Segesta, Siracusa, ci incoraggia nella necessità di potenziare sempre più l’offerta turistico-culturale della Sicilia quale motore per una ripresa economica che qui in Sicilia può diventare attrattiva e trainante anche per il comparto dell’arte e dello spettacolo, come dimostrato durante quest’anno “speciale” in cui, a causa delle restrizioni Covid, i teatri e i luoghi della cultura hanno consentito agli artisti di tornare a calcare le scene”.

“Condividere spazi e percorsi inediti, unitamente al restauro filologico dei percorsi e degli spazi museali che caratterizza l’area monumentale del parco – dice il Direttore del Parco, Bernardo d’Agrò – costituisce l’obiettivo che già da tempo ci siamo dati per valorizzare l’immenso patrimonio custodito nell’area archeologica di Selinunte e delle cave di Cusa. Attraverso il connubio di arte, archeologia, architettura e territorio, anche i visitatori più assidui scoprono spazi e scorci nuovi, con un coinvolgimento esperienziale di notevole livello che genera consapevolezza alla bellezza: Architettura e paesaggio, Archeologia e singolarità naturalistiche, il tramonto osservato e assaporato dalla terrazza dell’Acropoli”.

I primi eventi

Il 25 agosto alle 18.30 per “Crepuscoli a Selinus” andrà in scena “Prometeo” performance a cura dell’Associazione culturale LAUROS di Gino Caudai, con l’adattamento e regia di Patrick Rossi Gastaldi e la partecipazione di Ruben Rigillo, Silvia Siravo e Gabriella Casali. Biglietti Euro 10, Chiusura biglietteria ore 19:00 – Tel +39.0924.46277 | +39.338.7842978

Il 26 agosto alle 21 “La musica racconta l’ immagine” – Federico Fellini 1920-2020 – Cento anni dalla nascita – Musica di Nino Rota, Orchestra Sinfonica ROMA SINFONIETTA (storica orchestra di Ennio Morricone).

