ASCOLTA L'ARTICOLO

Sabato 12 agosto, in occasione dell’evento “Musica & Legalità”, si prevede un notevole numero di spettatori che affolleranno la frazione di Marinella di Selinunte. Sono attesi migliaia di giovani da tutta Italia soprattuto per la Peggy Gou, star e artista coreana di fama internazionale, che grazie alla sua musica elettronica ha già attirato su di se le attenzioni da tutto il mondo. Per garantire le misura di sicurezza, con apposita ordinanza, il Comune di Castelvetrano ha istituito i seguenti obblighi e divieti:

1. DIVIETO DI TRANSITO e DIVIETO DI FERMATA, a tutti i tipi di veicoli, eccezion fatta dei veicoli utilizzati dalle Forze dell’Ordine, di Soccorso, Pronto Intervento e Protezione Civile nel piazzale Bovio Marconi (area antistante l’ingresso/uscita del Parco Archeologico di Selinunte dalle ore 14:00 del 12 agosto alle ore 04:00 del 13 agosto 2023 e, comunque, sino a cessate esigenze;

2. DIVIETO DI FERMATA, integrato dal pannello “AMBO I LATI”, nella via Palinuro nel tratto stradale compreso tra la via Del Cantone e l’Hotel Admeto a tutti i tipi di veicoli dalle ore 17:00 del 12 agosto alle ore 03:00 del 13 agosto 2023 e, comunque, sino a cessate esigenze;

3. DIVIETO DI FERMATA dalle ore 15:00 del 12 agosto alle ore 04:00 del 13 agosto 2023 e, comunque, sino a cessate esigenze, nella via Persefone (largo sterrato di fronte Agorazein) per riservare tale area alla sosta dei pullman utilizzati dagli organizzatori dell’evento e per i veicoli rimossi dalle ditte incaricate;

4. DIVIETO DI FERMATA all’intersezione stradale tra le vie Icaro, Pindaro e Pitagora dalle ore 15:00 del 12 agosto alle ore 04:00 del 13 agosto 2023 e, comunque, sino a cessate esigenze;

5. DIVIETO DI TRANSITO nella S.S. 115 dir (tratto stradale compreso dall’intersezione con la via Trenta Salme e sino all’ingresso della borgata), dalle ore 15:00 del 12 agosto alle ore 04:00 del 13 agosto 2023 ad eccezion fatta per i veicoli in uso alle Forze dell’Ordine, di Soccorso, Pronto Intervento, Protezione Civile, Pullman navetta e dei veicoli accreditati;

6. DIVIETO DI TRANSITO nella via Cavallaro (dal tratto stradale della strada panoramica) dalle ore 15:00 del 12 agosto alle ore 04:00 del 13 agosto 2023 e, comunque, sino a cessate esigenze, onde consentire la sosta dei veicoli dei partecipanti/spettatori all’evento di che trattasi nella predetta strada panoramica.

In deroga all’odierna ordinanza, possono accedere alle aree interdette le seguenti tipologie di veicoli:

a) Veicoli adibiti al servizio di Polizia, Soccorso, Pronto Intervento, Protezione Civile e veicoli accreditati da parte dell’organizzazione dell’evento debitamente muniti del relativo pass; b) Veicoli adibiti al trasporto dei disabili a condizione che non creino intralcio alla circolazione; c) Veicoli autorizzati; d) Veicoli in uso al personale sanitario in servizio di pronta reperibilità o per comprovate esigenze di servizio.

AUTORE. Redazione