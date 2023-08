Per il concerto “Musica & legalità” di domani sera al Parco archeologico di Selinunte stop alla vendita di alcolici in tutta la borgata marinara. Lo ha disposto il comandante della Polizia municipale Antonio Ferracane. Nelo specifico lo stop è imposto per tutte le bevande alcoliche, fatta eccezione di quelle a basso contenuto di alcool (inferiore a 0,5 g/l) la cui vendita può avvenire in bicchieri di plastica del contenuto di 200cc. Lo stop alla vendita è previsto dalle ore 11 di sabato mattina e sino alle 7 di domenica. L’ordinanza di Ferracane è conseguenziale alle riunioni che si sono svolte in Questura a Trapani in vista dell’evento che raccoglierà a Selinunte in una sola sera più di 10 mila giovani. Il controllo del territorio e delle attività se ottemperanno o meno l’ordinanza di divieto sarà effettuato da Polizia municipale e dalle altre Forze dell’ordine.