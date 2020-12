Il cadavere di una persona è stato avvistato in mare tra Marinella di Selinunte e Triscina, nella zona dove sfocia il fiume Modione. Al momento non si conosce nessun particolare. La segnalazione è arrivata ai carabinieri e alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, che sono intervenuti sul posto. Il semplice avvistamento e le condizioni proibitive del mare per il forte vento di Libeccio, non hanno consentito però il recupero del cadavere (a quanto pare in avanzato stato di decomposizione) che è scomparso tra le onde. Le ricerche in mare e sulla costa continueranno nella giornata di domani.