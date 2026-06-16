Ben quattro grandi macro-aree di scavo, curate da diversi dipartimenti universitari e istituti internazionali, stanno interessando in questo momento il Parco Archeologico di Selinunte. L’area del parco, tra le più grandi del Mediterraneo, è oggi il cuore pulsante di scoperte straordinarie che stanno riscrivendo la storia della Sicilia greca.

L’Acropoli, il pianoro di Manuzza e la Valle del Modione: il cuore sacro e civile della città greca

Ad avviare gli scavi in questa nuova stagione, già dal mese di aprile, è l’Istituto Archeologico Germanico di Roma (DAI) in collaborazione con la Freie Universität Berlin (Libera Università di Berlino). La direzione scientifica è affidata alla Dott.ssa Melanie Jonasch (della FUB). L’indagine interessa il pianoro di Manuzza, la collina nord e la valle del fiume Modione (l’antico fiume Selinon, da cui la città prende il nome per via del sedano selvatico che cresceva rigoglioso lungo le sponde).

Questo, come gli altri, è un progetto multidisciplinare: prima di scavare con la vanga, gli esperti utilizzano indagini geofisiche per mappare il sottosuolo, individuando le strutture sepolte per poi studiarle senza danneggiarle. Al momento sono aperti due saggi contemporanei nella valle del Modione per intercettare le strutture abitative e produttive che costeggiavano il fiume. Tra le collaborazioni chiave spicca quella del Dott. Andrea Bertaiola, ricercatore dell’Università degli Studi di Milano, impegnato nell’analisi dei reperti e delle stratigrafie. La campagna attuale durerà per 6 settimane fino a metà giugno, per poi riprendere a settembre.

Mentre il team italo-tedesco si concentra sulle zone remote della città, un team italo-americano – legato alla storica missione della New York University e dell’Università degli Studi di Milano guidata da Clemente Marconi – si concentra sul santuario centrale della città situato sulla collina meridionale dell’Acropoli. Il coordinatore sul campo è Andrew Farinholt Ward della Fairfield University. Allo scavo, che si concludera a inizio luglio, partecipano circa venti studenti italiani e americani.

Spostandosi invece verso le fortificazioni, si incontra un altro settore cruciale gestito dall’Università degli Studi di Palermo sotto la direzione del Prof. Aurelio Burgio (docente di Topografia Antica). Lo scavo si concentra sulla Porta Ovest, uno dei punti nevralgici del sistema difensivo, fondamentale per capire la gestione dei movimenti tra la città greca e il santuario extraurbano della Malophoros .

Il Santuario della Malophoros: la rinascita del culto sotto la sabbia

Questa indagine, condotta congiuntamente dalla Sapienza Università di Roma e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è fondamentale perché sta riportando alla luce alcuni dei culti più antichi di Selinunte.

La Collina della Gaggera è una delle zone più magnetiche dell’intero parco archeologico. Il santuario più noto è quello della Malophoros, scavato già da Patricolo e Salinas, e poi da Gabrici, che ne portarono in luce le strutture monumentali. A Nord di questo, è l’area del tempio M, una struttura monumentale, nota per la sua imponente scalinata e la vicina fonte d’acqua.

Più a sud è un altro santuario, sacro a Hera. Le ricerche nella zona furono avviate grazie a Vincenzo Tusa agli inizi degli Anni Ottanta, con l’istituzione della Missione Malophoros che individuò e scavò sia il tempio che l’altare monumentale. Nel 2023 Sapienza e Sovrintendenza hanno ripreso le indagini nel santuario. Le indagini si sono concentrate fin da subito attorno al grande altare del santuario, poco distante dal tempio. Gli archeologi sono riusciti a datare questa cruciale area rituale al primo quarto del VI secolo a.C. (tra il 600 e il 575 a.C.): toccare con mano questa cronologia significa entrare in contatto diretto con i primissimi gesti religiosi dei primi coloni di Selinunte.

Durante le operazioni di rimozione degli strati di sabbia che per secoli hanno protetto il sito, il team ha fatto una scoperta eccezionale: è emerso un nuovo edificio sacro ancora più antico di quelli già visibili. La sabbia ha agito come un guscio protettivo per millenni. Oggi, recandosi alla Malophoros, è possibile vedere gli archeologi in azione e ammirare proprio questo antico edificio, il cui proseguimento delle mura laterali fanno presupporre quanto ancora ci sia da scoprire.

La missione è diretta dalla Prof.ssa Annalisa Lo Monaco, docente di Archeologia Classica alla Sapienza, che coordina un team appassionato di studenti, specializzandi e dottorandi impegnati nelle attività di scavo fisico, catalogazione e rilievo grafico e dal Prof. Claudio Parisi Presicce, Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali.

Di fronte al Tempio di Hera: il progetto S.A.P.TO sulla Collina Orientale

Tra gli scavi di maggiore impatto visivo per i visitatori ci sono quelli eseguiti sulla Collina Orientale, proprio di fronte al maestoso Tempio di Hera (Tempio E). Qui il dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino ha avviato una nuova e importante stagione archeologica attraverso il progetto S.A.P.TO (Selinous Archaeological Project Torinese).

Al centro della ricerca c’è lo studio del rapporto tra la collina orientale e l’urbanistica complessiva dell’antica polis greca, fondata nel VII secolo a.C. da coloni provenienti da Megara Hyblaea. La missione, diretta dal Prof. Marco Serino, si svolge in convenzione con il Parco Archeologico e quest’anno coinvolge 12 persone tra studenti, collaboratori e colleghi del Dipartimento di Scienze della Terra.

Le attività sul campo sono iniziate con una fase preliminare che ha visto l’applicazione di indagini geofisiche tramite georadar, ricognizioni di superficie, rilievi digitali del territorio mediante droni con tecnologia LiDAR (telerilevamento laser), oltre all’apertura di alcuni mirati saggi esplorativi.

Le ricerche si concentrano principalmente nell’area a sud e a ovest dei Templi E e F, nonché sul pendio occidentale della collina orientale. Oggi gli scavi sono entrati nel vivo e sono ben visibili

a chiunque entri dall’ingresso principale del parco. L’analisi di questo settore rappresenta uno degli assi portanti della programmazione scientifica torinese per i prossimi anni nell’ambito di una convenzione triennale. Oltre allo scavo sul campo, il progetto prevede anche un importante lavoro di studio sui materiali custoditi nei magazzini del Parco.