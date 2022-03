ASCOLTA L'ARTICOLO

Sei volontari di madre lingua inglese sono arrivati sabato a Castelvetrano per insegnare l’inglese conversazionale agli studenti delle scuole cittadine. Un team di “Global Volunteers” che per due settimane saranno in giro per gli istituti della città: Barbara, Ruth, Marylene, Steven, Beth e Dorothy che, insieme al manager italiano Giovanni Parrino (ex assessore della Giunta guidata da Enzo Alfano) e Phyllis Parrinello Thompson hanno incontrato il sindaco della città nell’incontro di benvenuto. L’intervento di “Global Volunteers” è stato richiesto proprio da alcune insegnanti che hanno espresso il bisogno di un supporto nell’insegnamento dell’inglese colloquiale. Gli studenti seppur iniziano a studiare l’inglese in terza elementare, per la maggior parte, non sono in grado di conversare bene al Liceo.

Il programma sarebbe dovuto iniziare qualche anno addietro ma la pandemia ha rallentato l’avvio. Per Phyllis Thompson la tappa di Castelvetrano è stata un «sogno diventato realtà». In altre occasione la Thompson è stata in Sicilia e ha definito la sua esperienza vissuta come «magica, significativa e memorabile».

AUTORE. Redazione