ASCOLTA L'ARTICOLO

Una pericolosa truffa online è stata segnalata in questi giorni. Per cercare di agganciare le vittime, questa volta i cybercriminali hanno messo a punto una mail contenente accuse gravissime per reati legati alla pedofilia. Ti tratta di un chiaro tentativo di phishing, un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima.

L’intestazione del documento allegato riporta il logo del Comando Generale dei Carabinieri ma osservando con cura il documento è possibile notare diverse inesattezze. Ma accuse di tali gravità, possono comunque causare uno stato di agitazione e indurre anche le persone più prudenti a inviare dati sensibili. Per questo è bene seguire i consigli della Polizia Postale e fare attenzione a questo tipo di mail.

Tra gli errori più evidenti c’è, innanzitutto, il fatto che una contestazione penale non può essere fatta tramite mail ordinaria (ca****************@gm***.com). Inoltre, gli articoli citati fanno riferimento a cose completamente diverse dalle accuse.

AUTORE. Redazione