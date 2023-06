ASCOLTA L'ARTICOLO

È stato depositato ieri il ricorso in Appello dell’onorevole Nicolò Catania (FdI) avverso la decisione dei giudici di primo grado che hanno dato ragione a Giuseppe Bica per il seggio all’Assemblea Regionale Siciliana. A difendere Catania, in questa fase del giudizio, è il collegio difensivo composto dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia del foro di Palermo. Così come anticipato nei giorni scorsi, il deputato regionale rimane, dunque, in carica per l’effetto del ricorso presentato e continuerà a partecipare ai lavori d’aula già a partire da domani (mercoledì).

AUTORE. Redazione