In attesa di scoprire l’intera programmazione, sono già partite le prevendite dei primi due appuntamenti annunciati nei giorni scorsi: il concerto di Alice “Eri con me. Alice canta Battiato”, (https://www.vivaticket.com/it/Ticket/eri-con-me-alice-canta-battiato/205854) che apre il Festival, e lo spettacolo di Jan Fabre “Resurrexit Cassandra”, protagonista Sonia Bergamasco (https://www.vivaticket.com/it/ticket/resurrexit-cassandra/205958), che segna le due ultime date della rassegna di spettacoli, il 25 e 26 agosto.

Il 28 luglio Alice presenta, dunque, a Segesta una nuova tappa del tour dell’ultimo album Eri con me. Alice canta Battiato: ancora una volta, la personalità vocale unica di Alice si fa strumento della musica di questo grande Maestro, insieme a Carlo Guaitoli, pianista e direttore d’orchestra, già speciale collaboratore di Franco Battiato stesso per oltre vent’anni – con alcune novità sia nella scaletta che nella formazione, arricchita dal violoncello di Chiara Trentin.

Il 25 e 26 agosto Sonia Bergamasco, diretta da uno dei protagonisti più radicali della scena performativa europea degli ultimi 40 anni, l’artista visivo, regista e autore fiammingo Jan Fabre, interpreterà la profetessa figlia del Re di Troia in Resurrexit Cassandra, su un testo poetico e potente dello scrittore, drammaturgo e regista Ruggero Cappuccio. Il lavoro ruota intorno alla resurrezione di un messia femminile che mette l’umanità di fronte alla propria tragedia: l’incomprensibile talento per l’auto-inganno, una sorta di desiderio inconscio che ci condanna all’inazione di fronte a un destino già segnato da catastrofi climatiche e stravolgimenti sociali. Un atto d’accusa che si articola in cinque movimenti: Nebbia, Vento, Fuoco e Fumo, Vapore, Pioggia. Nelle prossime settimane, il Segesta Teatro Festival annuncerà tutti gli altri progetti in calendario per l’edizione 2023.

