Una sedia da mare per diversamente abili è stata donata dalla campionessa di nuoto Giusy Barraco al lido “La Loggia” sul lungomare ovest di Tre Fontane. La consegna è avvenuta direttamente al proprietario del lido Emanuele Catalano, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Giuseppe Castiglione e dell’assessore Massimiliano Sciacca. Era presente anche Giusy Barraco. La sedia è un presidio medico ideale di ausilio alla mobilità. È una carrozzina da spiaggia per disabili che permette a chi ha problemi motori permanenti o transitori di vivere con armonia i suoi momenti di contatto con il mare. La sedia sarà disponibile gratuitamente per tutti i diversamente abili che frequenteranno il lido durante la stagione estiva.