La professoressa Bia Cusumano, nota per la sua incessante attività in favore di chi soffre di fibriomialgia, ha ricevuto l’incarico di “Esperto del Sindaco” a titolo gratuito, in materia di “promozione e valorizzazione dei rapporti con le Istituzioni scolastiche e delle politiche giovanili” per il Comune di Castelvetrano. Nello specifico, la Cusumano che è docente di Letteratura italiana al locale Liceo delle Scienze umane dovrà curare: – rapporti di collaborazione continua con le Istituzioni Scolastiche per la creazione di una coscienza civica nei giovani delle scuole medie inferiori e superiori del territorio” – creare luoghi di incontro dove i giovani del territorio possono sviluppare le proprie passioni, socializzare e confrontarsi promuovendo con gli stessi una cultura sui temi dell’inclusione e del rispetto delle regole per la formazione dei “futuri cittadini” che saranno i promotori della rinascita del territorio ed ogni altra iniziativa riguardante le politiche giovanili – creare rete di rapporti con le varie associazioni presenti sul territorio che si occupano di politiche giovanili.

L’attività di esperto si svolgerà in stretta collaborazione con il Sindaco e la nomina che porta la firma del sindaco Enzo Alfano è arrivata dopo che la Cusumano ha manifestato, per le vie brevi, la propria disponibilità ad accettare, a titolo gratuito, l’incarico in questione, al fine di mettere al servizio del Comune di Castelvetrano la sua competenza ed esperienza professionale. La validità e l’efficacia del disciplinare ha la durata di un anno