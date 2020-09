Domenica 13 Settembre la Lega Salvini Premier di Castelvetrano, in contemporanea con altre città italiane, scende in piazza per sostenere una raccolta firme con cui chiede le dimissioni del Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina.

Allo stesso tempo verrà effettuata una raccolta di materiale scolastico da parte dei ragazzi di Lega Giovani da donare ad associazioni o famiglie di Castelvetrano.

La totale incapacità nella gestione della riapertura delle scuole, la mancanza di banchi monoposto, di aule a disposizione e di insegnanti per assicurare un corretto servizio sono la dimostrazione di un’assenza di programmazione e visione della scuola Italiana. Migliaia di dirigenti scolastici costretti ad arrangiarsi, lasciati in balìa di norme, protocolli vari che stridono con la realtà fatta di Istituti vetusti, poco spaziosi e sovrannumero.

Pertanto, sempre nel pieno rispetto delle normative del distaziamento fisico e delle mascherine saremo presenti in Piazza Giacomo Matteotti in Castelvetrano Domenica 13 c.m. dalle ore 10 alle ore 13.

Il Commissario Lega Salvini Premier Castelvetrano

Eduardo Della Chiana

Il Coordinatore Lega Giovani Castelvetrano

Gianluca Margiotta