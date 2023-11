Il circolo didattico “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano, al momento, rimane escluso dal piano di ridimensionamento previsto per l’anno scolastico prossimo. La conferenza provinciale (ne fanno parte il Commissario del Libero Consorzio, il sindaco di Trapani, 7 sindaci della provincia e un tavolo tecnico dell’ex Provveditorato agli studi) ha elaborato la proposta già inviata alla Regione che accorpa alcuni circoli didattici della provincia a istituti comprensivi già esistenti: 1 a Pantelleria, 1 a Marsala, 2 a Mazara del Vallo, 1 ad Alcamo e 2 a Trapani.

Il “Giuseppe Di Matteo” sul quale c’era il rischio di essere accorpato a un istituto comprensivo della città, è stato, al momento, escluso dal piano di ridimensionamento. Questo dopo che, mesi addietro, il circolo didattico è stato intitolato alla memoria del piccolo Di Matteo, ucciso dalla mafia. Toccherà ora alla Regione decidere che fare, se accettare la proposta della conferenza provinciale così per com’è oppure rimodularla. In tutta la Sicilia sono 90 i dirigenti scolastici che non avranno più sede nel prossimo anno scolastico. Al momento la “Giuseppe Di Matteo” è salva.

