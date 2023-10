Giornate di screening gratuito nel laboratorio mobile del progetto “Case di Paul Harris”. A proporle a Castelvetrano è il locale Rotary Club presieduto da Patrick Cirrincione. Il progetto viene proposto per il secondo anno e in provincia di Trapani è coordinato da Pietro Nastasi. Per sottoporsi allo screening è necessaria la prenotazione: screeningrotary@outlook.it. Ecco le date, il luogo e la specialità medica per lo screening.