Lions Club e ASP Trapani vi danno appuntamento a domenica 24 aprile con gli Screening di Primavera. La Prevenzione fiorisce anche in provincia di Trapani e farà tappa a Trapani, Marsala, Alcamo e Castelvetrano. In particolare, recandosi presso il centro commerciale Belicittà tra le 9:30 e le 13:00, sarà possibile ricevere informazioni ed effettuare le prenotazioni per esami di screening gratuiti. L’iniziativa Screening di Primavera è un progetto realizzato nell’ambito del protocollo d’intesa tra l’Assessorato della Salute della Regione Sicilia e il Lions Club International 108Yb Sicilia.

“Prevenire è meglio che curare”, recita il proverbio, e mai come oggi è di vitale e primaria importanza educare alla Prevenzione. Iniziative di questo tipo, infatti, aiutano a supportare l’attività di prevenzione diffondendo messaggi formativi e contribuendo all’educazione sanitaria per la promozione della salute.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.costruiresalute.it.

AUTORE. Redazione