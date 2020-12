L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in applicazione dell’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, ha allestito diversi screening drive in e punti di controllo, per la popolazione trapanese durante le festività natalizie. Saranno attivi da domani 14 dicembre fino al 7 gennaio 2021 e sarà possibile effettuare il tampone antigenico rapido, in modalità drive in, tutti i giorni dalle 8:30 alle 13:30.

Questo l’elenco:

-Trapani: autoparco comunale, via libica snc;

-Trapani Birgi: Aeroporto Vincenzo Florio, area sbarchi (attivo fino all’ultimo volo);

-Mazara del Vallo: autoparco comunale, c/da Affacciata;

-Castelvetrano: via Autonomia Siciliana, zona industriale;

-Alcamo: zona industriale, c/da Sasi;

-Marsala: autoparco comunale, c/da Ponte Fiumarella.