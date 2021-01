Sono iniziate oggi le attività di screening anti Covid avviate dall’Asp di Trapani e rivolte alla popolazione scolastica del territorio. Solamente questa mattina a Castelvetrano sono stati individuati 17 casi positivi al tampone rapido su un totale di 291 test effettuati. Ai soggetti è stato immediatamente ripetuto il test attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti.

A Castelvetrano lo screening si sta svolgendo in modalità drive-in: presso la sede di Croce Rossa (in via Autonomia Siciliana) anche oggi pomeriggio (sino alle 18) e domani (dalle 9 alle 19) sarà possibile sottoporsi a tampone. Non è necessaria alcuna prenotazione per sottoporsi allo screening che viene svolto dai medici Usca.