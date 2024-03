Il gruppo Agesci “Castelvetrano 1” ha festeggiato la Giornata del pensiero ricordando il fondatore Baden Powell nato proprio il 22 febbraio. Il gruppo di Castelvetrano, in occasione della Giornata, ha lanciato una sfida educativa, unendo i lupetti e le lupette, gli esploratori e le guide, i rovers e le scolte, le famiglie, i capi per un momento di riflessione per il nostro mondo per la sua ecologia. Così è stata proposta una passeggiata in bicicletta (scortata dalla Polizia municipale) che ha attraversato tutta la città fino ad arrivare alla base scout “Ciuri di Zagara” dove adulti e bambini insieme hanno giocato riscoprendo la fratellanza scout. Le premesse non erano le migliori, il mal tempo, la pioggia, ma il coraggio dei ragazzi ha fatto superare tutto: «Questo – hanno ribadito gli organizzatori – ci ha fatto ricordare che non vi è un buono e cattivo tempo ma un buono e cattivo equipaggiamento». Don Giuseppe Undari, assistente spirituale, ha incoraggiato adulti e bambini a mantenere viva la voglia di pensare e riflettere stando in movimento.

AUTORE. Redazione