L’Istituto nazionale di geofisica ha segnalato un terremoto in Provincia di Trapani alle ore 19.14 di oggi, lunedì 4 maggio. L’evento sismico è stato avvertito sia a Trapani che a Marsala e ha fatto allarmare parecchi cittadini. Il sisma è stato percepito in modo particolare ai piani alti delle abitazioni ed alcune famiglie si sono riversate in strada.

L’epicentro del terremoto di magnitudo ML 3.3 è stato individuato a 3 km Sud-Ovest di Paceco, ad una profondità di 8km ed una distanza di 6km dal centro di Trapani e 20km da Marsala.