L’Istituto nazionale di geofisica ha segnalato un terremoto in Provincia di Trapani alle ore 6:56 di oggi, mercoledì 9 settembre. Trattandosi di un evento sismico avvenuto in superficie, è stato chiaramente percepito dalla popolazione, in modo particolare ai piani alti delle abitazioni. Alcuni cittadini raccontando di avere avvertito una forte oscillazione del terreno preceduta da un boato. Tanta paura ma fortunatamente al momento non si registrano danni a cose o persone.

L’epicentro del terremoto di magnitudo ML 3.4 è stato individuato a 3 km a Nord della città di Salemi, ad una profondità di 1km ed una distanza di 3km dal centro dalla città. Nella lista dei Comuni entro 20km dall’epicentro troviamo: Vita, Gibellina, Calatafimi-Segesta, Santa Ninfa, Partanna, Castelvetrano.