Che il clima di tensione tra le due tifoserie era alto, si era subito capito dentro lo stadio. Poi quel pareggio non è piaciuto agli ultras dello Sciacca e fuori lo stadio “Paolo Marino” di Castelvetrano è stata scritta una brutta pagina che con lo sport non ha nulla a che fare. Due ultras della Folgore feriti finiti in ospedale e due tifosi dello Sciacca individuati dalle Forze dell’ordine come presunti responsabili dell’aggressione. Tutto è successo fuori lo stadio. Gli ultras della Folgore si erano già allontanati e quelli dello Sciacca stavano defluendo per raggiungere il pullman. A quanto pare per lo scoppio di un petardo è nata una discussione tra un gruppo di saccensi e i due ultras della Folgore che stavano raggiungendo le proprie auto. Ne è nata una colluttazione e i due castelvetranesi sono stati feriti. «Punto il dito contro chi ha sporcato una giornata che doveva essere di festa, una giornata di sport, una giornata in cui i tanti bambini avrebbero dovuto assistere al trionfo di tutti i sani principi che lo sport si prefigge di trasmettere, ma così non è stato», scrive sui social la vice presidente della Folgore, Margherita Barraco. «Mi aspetto ora delle scuse formali da parte dei tifosi dello Sciacca», conclude la vice presidente.

AUTORE. Redazione