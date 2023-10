Un incidente si è verificato questa mattina sulla rampa dello svincolo di Castelvetrano dell’autostrada A29 Palermo – Mazara del Vallo. Per cause ancora da accertare un furgone Peugeot si è scontrato frontalmente con una Volkswagen Golf che procedeva lungo la rampa per uscire dall’autostrada. Sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti gli agenzi di Polizia Stradale. A causa del sinistro, avvenuto poco prima delle 8:00, si sono registrati notevoli rallentamenti in entrambi i sensi si marcia.

AUTORE. Redazione