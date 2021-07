Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio in pieno centro storico a Castelvetrano. Per causa ancora da chiarire, una Fiat Croma che procedeva lungo la via Mannone ha urtato violentemente contro una Fiat Panda che stava transitando lungo la via Ricasoli. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 per soccorrere il conducente della Fiat. Il ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele”.