Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lungo la via Santissima Trinità, che collega il centro abitato di Castelvetrano con la diga Delia. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente un’Audi A5 e una DR5. A bordo della berlina c’erano due ragazzi di Castelvetrano, a bordo del SUV, invece, un nucleo familiare composto da due donne e tre bambini, tutti di Castelvetrano. Le persone coinvolte nel sinistro sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le attività di messa in sicurezza dell’area e i carabinieri per i necessari rilievi del sinistro. Il traffico lungo il tratto di strada è stato interrotto per consentire le attività di primo soccorso e i rilievi da parte dei militari.