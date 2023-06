ASCOLTA L'ARTICOLO

È stata denunciata dai carabinieri per omissione di soccorso e fuga, L.C., 28 anni, la giovane di Castelvetrano che, due giorni addietro, alla guida della sua auto ha investito due giovani in via Omero, angolo via Ammiraglio Rizzo a Castelvetrano. I militari dell’Arma l’hanno individuata attraverso l’esame dei filmati delle telecamere a circuito chiuso di alcune abitazioni della zona. Così è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Marsala. La donna, anziché fermarsi per prestare soccorso, è fuggita via. Per i due giovani è stata diagnosticata una prognosi di 15 giorni ciascuno per le ferite riportate.

