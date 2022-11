ASCOLTA L'ARTICOLO

Oggi il risparmio sull’energia termica è diventato una comune priorità. Grazie agli incentivi statali é possibile acquistare un climatizzatore a dei prezzi ulteriormente scontati, occorre svolgere alcune procedure di registrazione, caricamento dati e invio comunicazioni.

Quali sono di preciso le procedure che un cliente dovrà svolgere per ottenere l’incentivo? Esattamente una: scegliere il prodotto e godere di un ulteriore sconto in fattura sul prezzo della macchina e sul costo di installazione. Una procedura più che semplice da Elia Elettrodomestici di Simone Elia (unica sede in Via Marinella a Castelvetrano). Tutte le operazioni collaterali di registrazione e comunicazione saranno infatti svolte dal personale qualificato del negozio con precisione e serietà. Lo sconto viene applicato sulle macchine di prima installazione e anche su quelle in sostituzione.

Per maggiori informazioni CLICCA QUI o chiama il numero 0924903500 (anche whatsapp)

AUTORE. Redazione