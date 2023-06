ASCOLTA L'ARTICOLO

Una vita dedicata all’etnoantropologia, allo studio delle tradizioni antiche della Sicilia, catalogatore di beni culturali per decenni e una parentesi gioiosa nella sua vita lavorando per il grande schermo. Se ne è andato in silenzio Isidoro Passanante, per tutti conosciuto come Sino, di Campobello di Mazara, morto ieri all’età di 73 anni. In pensione da alcuni anni, dopo aver lavorato per la Regione Siciliana, quella di Sino Passanante è stata una lunga carriera nel mondo dell’etnoantropologia: curioso e studioso delle cose antiche, ha dedicato la sua vita a valorizzare quanto di bello ha questa nostra terra. Amico intimo di Sebastiano Tusa, Isidoro Passanante ha lavorato attivamente alla creazione del Museo della civiltà contadina nella sua prima sede in via Roma a Campobello. Un lavoro certosino di ricerca e catalogazione che proprio Isidoro, insieme ad altri colleghi, fece per quel primo allestimento che raccontava la storia culturale e produttiva del paese. Quel Museo, arricchito poi in alcune sezioni grazie all’impegno della professoressa Anna Falcone, è oggi allestito presso il baglio Florio delle Cave di Cusa.

Nella vita di Sino Passanante c’è stata anche una parentesi dedicata al grande schermo. Fu inserito nel cast del film “Il Siciliano” di Michael Cimino, con Christopher Lambert, girato nel 1987. Di recente, nel 2019, Sino Passanante collaborò alla mostra “La cultura del mare” allestita all’hotel Admeto di Marinella di Selinunte. Così proprio Passanante raccontò a CastelvetranoSelinunte.it la tradizione della pesca sulla costa di Mezzogiorno. «Sono certo di interpretare i profondi sentimenti di stima di tutti coloro che hanno conosciuto Sino Passanante, un nostro concittadino illustre per meriti artistici e che è stato protagonista attivo della vita culturale di Campobello, contribuendo fattivamente alla diffusione della conoscenza delle radici della civiltà campobellese», ha scritto sui social il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione.

AUTORE. Max Firreri