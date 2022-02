ASCOLTA L'ARTICOLO

All’età di 94 anni è scomparsa a Mazara del Vallo Leonarda “Narduzza” Gallo, fondatrice della sezione del Movimento per la vita e del Centro per la vita in città. Quella di Narduzza è stata una lunga vita dedicata interamente e intensamente alla difesa della vita nascente: ha militato nell’Azione Cattolica e dal 1949 al 1966 è stata Presidente della Gioventù femminile all’interno della Giunta diocesana. Nella sua vita è stata anche presidente diocesana dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici e, nell’ottobre 1966, messasi in aspettativa dall’insegnamento è partita missionaria laica in Algeria, rispondendo così all’appello dei Vescovi che chiedevano collaborazione per la soluzione dei tanti problemi economici, sociali e culturali in cui si era venuto a trovare il popolo algerino all’indomani dell’indipendenza.

Il MpV a Mazara del Vallo è nato il 6 novembre del 1983: 50 soci sottoscrivono l’atto normativo. Narduzza vende il suo appartamento e con i proventi ricavati compra e ristruttura un immobile in via Abate Calia, ereditato insieme alle due sorelle. Qui trasferirà il suo domicilio, qui avranno sede il Movimento per la Vita, il CAV (Centro di aiuto alla vita) che, operante già nel 1987, si costituirà ufficialmente il 26 novembre del 1991 e la Casa di accoglienza per ragazze-madri, rifiutate dalla famiglia o abbandonate dal partner. In 30 anni di attività il CAV di Mazara del Vallo ha aiutato centinaia di mamme offrendo loro amicizia, solidarietà, aiuto economico, assistenza specialistica e ha contribuito a far nascere più di 600 bambini. Dopo l’esperienza della nascita del CAV di Mazara del Vallo è nato anche quello di Castelvetrano, tutt’ora operante.

