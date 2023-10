Il sindaco Enzo Alfano, stavolta, è arrabbiato: «è una situazione che non possiamo più sostenere, in città, soprattutto nelle ore serali, c’è insicurezza e anche io questa cosa la registro». Gli ultimi episodi di scippi, ragazzi che si muovono a branco per le vie della città, che minacciano e intimoriscono le persone, ora fanno paura. Ecco perché il sindaco ha chiesto al prefetto Filippina Cocuzza la convocazione di un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che affronti la questione “Castelvetrano”. «Ho ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini che lamentano insicurezza – spiega il sindaco – e quindi non è più il tempo di aspettare».

Alla stazione dei carabinieri di Castelvetrano sono due le denunce presentate da altrettanti cittadini che sono stati scippati in pieno centro storico. A un ragazzo è stata scippata dal collo una collana. Ma il sindaco è preoccupato anche per gli arredi urbani: «in alcuni casi abbiamo registrato atti vandalici», dice Alfano che sbotta: «Quello che chiediamo è un controllo del territorio con una maggiore presenza delle Forze dell’ordine, non si può delegare tutto alla Polizia locale con un organico ridottissimo e non formato. Lo Stato deve aiutarci, lo Stato deve far sentire la propria forza», conclude Alfano.

AUTORE. Redazione