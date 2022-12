ASCOLTA L'ARTICOLO

ANSA – “Abbiamo già stanziato in giunta regionale un pacchetto di 360 milioni, 250 dei quali sono per il caro bollette delle imprese, 70 per il caro bollette del mondo dell’agricoltura e 50 milioni per tutti coloro i quali attuano progetti di risparmio energetico.

Annuncio che a breve la prossima giunta delibererà lo stanziamento di altri 200 milioni per le famiglie.

Noi contiamo di riuscire a dare ad ogni famiglia che non superi un centro reddito almeno 1.000 euro e poi di stanziare 300 milioni per sgravi contributivi e fiscali ai nuovi assunti”. Lo ha detto sul presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a Catania parlando alla Festa del Tricolore. (ANSA)

