Bonifica e pulizia dei tratti di alcuni tratti di spiaggia a cura della Sager e interventi di scerbatura a cura dei dipendenti comunali del settore Verde pubblico. C’è anche Villa Quartana di Triscina tra i luoghi che sono stati ripuliti in questi giorni. A disporli è stato l’Assessore al ramo Luca D’Agostino: «I primi interventi sono partiti il 6 giugno e proseguiranno ancora per qualche giorno; la Sager sta provvedendo alla pulizia dell’arenile, che sarà rastrellato, a mano e con mezzi meccanici, per liberarlo dalle alghe morte e dalle erbacce. A Selinunte, la scerbatura è già stata effettuata dagli stessi operai della Sager». L’assessore ha, altresì, ribadito che sin da quando è stato nominato ha posto l’attenzione alle due frazioni estive. E ha assicurato: «Le spiagge saranno pulite dall’ex porto antico di Selinunte al Camping Helios».

Il sindaco Enzo Alfano, dal canto suo, ha ribadito che «la bellezza delle nostre coste rimane un alto valore aggiunto del territorio, per cui gli interventi in corso puntano a salvaguardare i nostri ambienti costieri, che rappresentano un’attrattiva turistica per le famiglie e non solo. Il mio ringraziamento va alla Sager, per il lavoro svolto con spirito di sacrificio ed efficienza come sempre e ai dipendenti del verde pubblico, che si stanno facendo carico di una ingente mole di lavoro, rispetto al loro esiguo numero».