Il Comitato Genitori di Castelvetrano accoglie e promuove per il Natale 2020 un progetto di solidarietà e condivisione – già veicolato su FB da altre associazioni benefiche – affinché anche la nostra comunità possa regalare un po’ di gioia a chi, soprattutto in questo periodo strano e difficile, ha pure diritto di “sentire” il Natale e il “calore” degli altri!

Che cosa si deve fare:

Prendi una scatola di cartone (anche una da scarpe pulita e integra) e inserisci:

• 1 cosa calda (ad es. guanti, sciarpa, berretto, maglione, copertina ecc.),

• 1 cosa golosa da acquistare confezionata (cioccolato, caramelle, Nutella ecc.)

• 1 passatempo (libro, rivista, un mazzo di carte, sudot?u, colori ecc.),

• 1 prodotto di bellezza/utilità da acquistare confezionato

(crema, bagno schiuma, profumo, spazzolini e dentifrici, cosmetici, pannolini ecc.)

• 1 biglietto gentile perché le parole valgono anche più degli oggetti!

Qualche precisazione:

Le scatole preparate devono indicare se destinate a una di queste categorie

❖ Neonati (m/f)

❖ Bambini entro 3 anni (m/f)

❖ Bambini fino a 10 anni (m/f)

❖ Uomo

❖ Donna

❖ Nonno

❖ Nonna

* la cosa calda: (sciarpa/guanti/berretto/copertina: possono essere “usati” ma in buono stato, lavati e disinfettati)

* La Cosa Golosa: Cibo non deperibile e confezionato integro

* Il Prodotto di Bellezza: Deve essere nuovo e confezionato

* Il Biglietto Gentile: deve essere fatto a mano (la cosa che scalderà di più il cuore di chi aprirà la scatola!)

PER COMPLETARE. ..

Decora la scatola (non chiuderla) e scrivi in un angolo a chi è destinato il dono: neonato, bimbo, donna, uomo, unisex o bambino/a, nonno

Ovviamente una famiglia può preparare più di una scatola e, ve lo assicuriamo, è un’attività bellissima da far fare ai bambini per renderli partecipi dell’azione e dare loro la consapevolezza di essere bambini fortunati.

Se vuoi acquistare qualcosa ricorda di farlo presso negozi di Castelvetrano, così aiuterai anche i nostri concittadini.

DOVE e QUANDO CONSEGNARE LE SCATOLE

Presso sede provvisoria del Comitato Genitori in Castelvetrano in Piazza Nino Bixio (statua Padre Pio) di fronte Fruttivendolo

QUANDO

giovedì 17 DICEMBRE POMERIGGIO ore 15-17

venerdì 18 dicembre pomeriggio ore 15-17

sabato 19 dicembre mattina ore 9 – 12 e pomeriggio 15-17

*****

PER QUALSIASI INFORMAZIONE POTETE CONTATTARE le referenti del progetto ai seguenti numeri

Lina Stabile 333-1037021

Caterina Di Moio 347-9619708

Emanuela Indiano 327-7420893

Eleonora De Simone 338-4850529

Ovviamente tutte le precauzioni anti covid19 dovranno essere rispettate quindi vieni munito di mascherina e gel!

Le scatole, decorso un tempo di deposito quale precauzione anti covid, saranno consegnate tramite il CAV (Centro di Aiuto alla Vita) e Croce Rossa Italiana di Castelvetrano.

Il gesto costa pochissimo, il tempo dedicato non è niente, ma la resa e la felicità di chi riceverà in dono queste scatole sarà immensa!