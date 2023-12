Gli uomini del Ros stamattina hanno perquisito anche lo studio dell’architetto Stefano Tramonte-Giuseppe Lanza a Campobello di Mazara. L’attività di indagine si inserisce nell’ambito dell’operazione che ha portato all’arresto di Martina Gentile, figlia di Laura Bonafede, l’insegnante che avrebbe favorito la latitanza del boss Matteo Messina Denaro. La Gentile è stata arrestata e posta ai domiciliari nella sua casa di via Roma. Secondo quanto scrive il gip nell’ordinanza che ha disposto gli arresti della Gentile, lo scambio delle missive tra Martina Gentile e Lorena Lanceri per il boss sarebbe avvenuto all’interno dello studio d’architettura Tramonte-Lanza. All’interno dello studio la Lanceri ha svolto per anni l’attività di collaboratrice senza mai essere stata assunta, mentre la Gentile ha svolto il tirocinio universitario ai tempi di quando era iscritta presso la facoltà di Architettura. Lo studio Tramonte-Lanza è, infatti, l’unico accreditato a Campobello di Mazara con l’Università di Palermo. Stefano Tramonte, che è stato assessore al Comune di Campobello di Mazara, si è dimesso l’11 maggio scorso.

AUTORE. Redazione