C’era anche uno dei tre minori migranti che ieri hanno chiesto aiuto al Cpa “Selinus”, oggi pomeriggio all’obitorio dell’ospedale di Castelvetrano, dove gli operatori del locale Comitato della Croce Rossa Italiana hanno deposto un cuscino di fiori in memoria delle cinque vittime dello sbarco di venerdì scorso. Le salme si trovano nelle celle frigo ancora a disposizione della Procura di Marsala. Insieme ai due operatori Cri, alla breve cerimonia ha partecipato anche il presidente Giuseppe Cardinale e 4 minori migranti che facevano parte del gruppo a bordo dell’imbarcazione arenatasi sulla spiaggia, ora ospiti del Cpa di Castelvetrano gestito da Cri. Il cuscino di fiori è stato lasciato fuori la porta della stanza dove si trovano le celle frigo. I 4 ragazzi, insieme al mediatore culturale, hanno pregato per dieci minuti in memoria dei compagni di viaggio morti, durante lo sbarco, a poche decine di metri dalla spiaggia tra la foce del fiume Belìce e Porto Palo di Menfi.

AUTORE. Redazione