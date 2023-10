Sono arrivati a piedi e hanno chiesto di essere aiutati. Tre minori, che hanno riferito di far parte del gruppo migranti sbarcato venerdì notte sulla spiaggia di Marinella di Selinunte, si sono presentati stamattina presso un centro d’accoglienza per migranti che si trova nel quartiere Salute di Castelvetrano. I tre hanno riferito agli operatori di aver vagato per due giorni e stamattina hanno deciso di recarsi presso questa struttura per chiedere cibo e vestiti. Sono stati gli stessi operatori ad avvertire i carabinieri che sono arrivati presso la struttura e hanno condotto i tre minori presso il centro di contrada Milo di Trapani per le procedure di identificazione.

Dalle testimonianze dei migranti bloccati sabato mattina tra Castelvetrano e Menfi, è emerso che a bordo dell’imbarcazione arenatasi sulla spiaggia tra la foce del fiume Belìce e Porto Palo di Menfi, ci sarebbero state 60 persone. Cinque sono stati i cadaveri recuperati sulla spiaggia di Selinunte. A Menfi sono stati fermati in 23, a Castelvetrano 13, ai quali si aggiungono ora questi altri tre migranti minori.

AUTORE. Max Firreri