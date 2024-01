Sono state tumulate presso il cimitero di Mazara del Vallo le sei salme dei giovani migranti che morirono durante il naufragio del barcone sulla costa di Marinella di Selinunte il 27 ottobre scorso. In poco meno di 45 furono rintracciati nelle campagne tra Menfi, Castelvetrano e Campobello ma anche consegnati direttamente ad alcuni centri d’accoglienza. Per più di due mesi, invece, i corpi dei giovani tunisini morti sono rimasti nelle celle frigorifere dell’obitorio dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano a disposizione della Procura della Repubblica di Marsala che sullo sbarco e la morte dei sei giovani ha aperto un’inchiesta.

Durante i due mesi in cui sono rimasti presso l’obitorio dell’ospedale, i sei corpi sono stati trasferiti coi carri funebri per un giorno presso un ospedale di Palermo per essere sottoposti a un esame diagnostico disposto dalla Procura. Dopo il ritorno a Castelvetrano sono rimasti ancora settimane nelle celle frigorifere, mentre la Prefettura di Trapani ha richiesto la disponibilità ai Comuni della provincia di poter tumulare nei propri cimiteri i corpi dei sei giovani. Il Comune di Mazara del Vallo ha detto sì e i sei corpi sono stati tumulati nel cimitero cittadino.

AUTORE. Max Firreri