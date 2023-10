Da stanotte soffia forte il vento di scirocco nel mare Mediterraneo e le ricerche nello specchio d’acqua antistante l’imbarcazione che si è arenata venerdì notte, sono state sospese. Le condizioni proibitive del mare stamattina non hanno consentito ai mezzi navali della Guardia costiera e dei Vigili del fuoco di uscire in mare per continuare le ricerche. A terra, invece, i vigili del fuoco del distaccamento navale del porto di Trapani, da stamattina stanno perlustrando il tratto di spiaggia compreso tra la foce del fiume Belìce e Porto Palo di Menfi, cioè la zona dove sono stati trovati i 5 cadaveri e dove si è arenata l’imbarcazione battente bandiera tunisina.

AUTORE. Redazione