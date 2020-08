Nuovo sbarco sulle coste del Trapanese. Alle prima luci dell’alba una piccola imbarcazione ha raggiunto la borgata di Torretta Granitola (nel territorio di Campobello di Mazara), fermandosi sulla costa rocciosa poco distante dal centro abitato.

I migranti, una volta sbarcati a terra, si sono dati alla fuga. Alcuni si sarebbero messi in cammino lungo la litoranea per Mazara del Vallo e sarebbero stati individuati da una pattuglia della Guardia di Finanza. Al momento non si conosce il numero esatto dei migranti che si trovavano a bordo della piccola imbarcazione che è rimasta incagliata tra le rocce proprio sotto costa.