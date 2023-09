ASCOLTA L'ARTICOLO

Tre barchini in ferro sono stati abbandonati nella notte lungo l’arenile di Tonnarella, a Mazara del Vallo e due, invece, sulla spiaggia di Tre Fontane. Si tratta di piccole imbarcazioni trovate prive di motore (al momento del ritrovamento) che sarebbero state utilizzate per sbarchi fantasma di migranti. All’interno delle tre barche, infatti, sono stati trovati indumenti, scarpe, zaini, bottiglie d’acqua e camere d’aria di pneumatici. Le imbarcazioni sono le stesse di quelle che in questi giorni stanno arrivando sull’isola di Lampedusa carichi di migranti. A Tre Fontane un barchino si è arenato sul litorale est, mentre il secondo è stato trasportato dalle correnti sull’arenile ovest. Nello specchio di mare antistante l’arenile di Tre Fontane, la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha avviato le ricerche per eventuali superstiti in mare.

AUTORE. Redazione