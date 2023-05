ASCOLTA L'ARTICOLO

Sono gli equilibri che proiettano un’azienda verso il successo. Ed è proprio l’equilibro tra qualità dei prodotti, tecnologie implementate ed innovazione, che caratterizza la SB Prefabbricati di Castelvetrano. Nata negli anni ’70 dal fondatore ed attuale Amministratore Unico, Salvatore Bianco, oggi l’azienda è leader nel settore della produzione di prefabbricati, materiali e manufatti in cemento. “La nostra azienda è cresciuta molto – ci confida il sig. Bianco – e per questo sono immensamente grato alla mia famiglia per aver sostenuto fattivamente il progetto. Grazie a chi mi è stato sempre vicino come Erminia, Pietro, Francesco e Serafina. Grazie a tutti gli operai ed i fornitori che hanno contribuito alla nostra crescita” .Un’azienda dinamica che produce anche sistemi costruttivi per la realizzazione di strutture come uffici, parcheggi, centri commerciali e di intrattenimento.

Con l’arrivo delle nuove energie, con il giovane ingegnere Salvatore Bianco, nipote del fondatore, la SB Prefabbricati ha intrapreso negli ultimi anni, un dialogo con le realtà produttive su tutto il territorio regionale e nazionale. L’azienda è stata tra gli sponsor ufficiali di un importante evento che si è svolto nel weekend a Favignana al quale hanno partecipato oltre duecento ingegneri provenienti da tutta la Sicilia. Presso l’ex Stabilimento Florio dell’isola si è svolta una tavola rotonda, organizzata dalla Consulta regionale e l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani, dal titolo: “Lo sviluppo delle Isole minori. Quale sostenibilità?” che ha visto la partecipazione di esperti di settore e rappresentanti delle Istituzioni. Un momento importante durante il quale si è discusso anche di ambiente, di territorio, di tutela del paesaggio e di gestione del PNRR.

Presso lo stabilimento della SB Prefabbricati a Castelvetrano, la produzione è attiva su uno spazio di circa 25.000mq, al cui interno si trovano gli uffici amministrativi/progettuali e il centro produttivo.

AUTORE. Redazione