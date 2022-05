ASCOLTA L'ARTICOLO

Venerdì 13 maggio, lo stadio comunale di Castelvetrano ospiterà la decima edizione del “Torneo della Legalità – Memorial Antonio Zanda” organizzato dalla Civitas Castelvetrano. Quest’anno il Torneo avrà l’onere e l’onore di ricordare il trentennale della strage di Capaci e della strage di via D’Amelio. La data dell’evento coincide inoltre con il quarantennale dell’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. L’edizione 2022 che arriva dopo due anni di stop a causa della pandemia da Coronavirus, sarà presentata da un ospite d’eccezione, Sasà Salvaggio. Dopo l’esibizione della fanfara dei Carabinieri, allo stadio Paolo Marino in programma la partita tra A.D.CIVITAS di Castelvetrano e la squadra dei MAGISTRATI di Palermo.

Da oltre 10 anni, la manifestazione coinvolge fattivamente i giovani del territorio a prestare attenzione al tema della Legalità grazie anche al concorso “Legalità è“. “Vorremmo tornare a ribadire con forza – ha dichiarato il presidente della Civitas Castelvetrano, Salvatore Roccolino – che il Torneo viene organizzato dalla nostra associazione ma che vorremmo tanto che ogni ragazzo, ogni adulto, ogni castelvetranese e non solo, sentisse suo questo momento di condivisione su un tema che appartiene a tutti e nessuno e depositario o esclusivista della Legalità. Tutte le associazioni culturali e non, sono invitate a dare il proprio contributo scrivendo all’indirizzo email ascivitascv@gmail.com. Tutte i suggerimenti verranno presi in considerazione e se possibile inserire nel contesto dell’evento”

AUTORE. Redazione