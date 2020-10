Continuano gli eventi della manifestazione , “Sarduzza Fest” a Castelvetrano, comunichiamo l’avvio delle attività di OPEN RESTAURANT , gli eventi che vedono coinvolti i ristoranti di Castelvetrano, in particolare:

Giorno 16/10/2020 il ristorante “TRATTORIA CASA MIA” ;

Giorno 23/10/2020 il ristorante “ ATHENA”

Giorno 30/10/2020 il ristorante “MAGIE”

Nell’attuaizone dell’attività di OPEN RESTAURANT è stata coinvolta la Condotta Slow Food di Castelvetrano, partner di progetto, a cui è stato dato il ruolo promozione dei prodotti tipici locali nelle serate attraverso la possibilità di fornire i prodotti e/o attraverso la possibilità data alle aziende dell’agroalimentare di qualità del territorio di presentare i propri prodotti, all’interno delle singole iniziative di open restaurant

Per informazione sui singoli eventi, prenotazioni e partecipazione potete collegarvi al sito www.sarduzzafest.it

Il primo open restaurant vede protagonista TRATTORIA CASA MIA sita a Selinunte nella via Argonauti nr 10

Il quale preparerà per Venerdì 16/10/2020 dalle ore 20:30 alle 23:00 un menù degustazione a base di “Sarduzza” .

MENU’ DEGUSTAZIONE TRATTORIA CASA MIA

Antipasto

Polpettine di sarde al sugo, sarde allinguate, sarde impanate con cipolla rossa di Partanna in agrodolce

Primo

Timballo di anelletti al forno con sarde.

Secondo

Tortino di sarde e patate con insalata siciliana.

Dolce

Cassatelle di ricotta

Bevande

Acqua e Caffè (Vino escluso)

Prenota la tua partecipazione attraverso il sito www.sarduzzafest.it sezione eventi

Per tutti coloro che si presenteranno direttamente al ristorante all’ora convenuta, la serata completa (presentazione e degustazione dello Chef) potrà essere fruita al prezzo speciale di euro 30,00 a persona (da pagare in loco).

In alternativa, è possibile prenotare la propria partecipazione a ciascuna serata degli open restaurant compilando il form, che trovate sul sito www.sarduzzafest.it sezione eventi e riceverete, insieme all’e-mail di conferma dell’avvenuta prenotazione, un COUPON del valore di 10,00 euro, che potrà essere utilizzato come buono sconto al momento del pagamento, direttamente presso la cassa del ristorante.

ATTENZIONE! Per tutte le prenotazioni effettuate ma NON confermate con il pagamento del ticket online, la prenotazione assumerà solamente un valore indicativo ed i COUPON da 10,00 euro rilasciati con la prenotazione, saranno riconosciuti come buoni sconto solamente secondo l’ordine di arrivo presso il ristorante, entro il limite di nr. 30 persone.

DI SEGUITO IL LINK DELL’INIZIATIVA OPEN RESTAURANT TRATTORIA CASA MIA https://sarduzzafest.it/2020/09/13/or2020-casamia/ CHE POTETE UTILIZZARE PER LA PARTECIAPAZIONE ALLA SERATA DI VENERDì 16/10/2020