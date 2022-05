ASCOLTA L'ARTICOLO

Dal 6 al 9 giugno presso il salone della parrocchia Maria Ss. della Salute di Castelvetrano il Comitato Orgoglio Castelvetranese restituirà le schede elettorali a coloro che l’avevano consegnate durante la protesta per l’ospedale di Castelvetrano. Per i quattro pomeriggi, dalle 17 alle 19, i volontari saranno impegnati a riconsegnare ai diretti interessati (o a coloro che sono provvisti di apposita delega firmata) le schede originali.

Già nelle scorse settimane e con l’approssimarsi della data del referendum sulla giustizia (12 giugno) alcuni cittadini elettori che avevano consegnato al Comitato Orgoglio Castelvetranese le schede elettorali, non sapendo a chi rivolgersi, si sono recati presso l’Ufficio elettorale per chiedere un duplicato. I dipendenti hanno fatto presente che per avere rilasciato il duplicato della scheda sarebbe stata necessaria una denuncia di smarrimento. Ora il Comitato Orgoglio Castelvetranese ha organizzato le prime 4 giornate di restituzione delle schede

AUTORE. Redazione