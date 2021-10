Tanti castelvetranesi ieri sera davanti la televisione per attendere l’esibizione di Sara Messina Denaro durante la prima puntata della nuova stagione del programma “Ballando con le stelle”. E’ sempre molto emozionante ammirare l’esibizione di una concittadina che negli anni si è ritagliata un posto d’onore nel mondo del ballo. Bellissima come sempre, ha prima ballato un medley dedicato a Pippo Baudo e poi accompagnato l’ospite d’onore dopo l’esibizione.

“È stata un ‘esperienza bellissima – ci racconta oggi Sara – ricca di emozioni e momenti vissuti insieme ad una squadra fantastica. Ballando con le stelle è una realtà formata da persone molto professionali e cordiali dal primo all’ultimo. Milly Carlucci si è dimostrata una straordinaria donna tutto fare, si preoccupa di tutto e tutti cercando di non trascurare nessun dettaglio, con accuratezza e professionalità.

E poi c’è lui il nostro Pippo Nazionale. Non ha potuto ballare con noi ma è stato comunque molto presente. Basta solo ascoltare le sue esperienze di vita per capire che è lui il Rè della televisione italiana. Per noi ballerini è stato un onore, esibirci sulle note delle sue canzoni”

Sara è già tornata a Castelvetrano dove l’attendeva il compagno Mario Cecinati: “Adesso mi attende il Mondiale – conclude Sara – quindi la mia concentrazione si sposta lì. Spero di portare il titolo che rincorro da tempo. Io e Mario ci metteremo il cuore per tutte le persone che ci seguono e ci sostengono da tempo. Incrociamo le dita a presto”

