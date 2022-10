ASCOLTA L'ARTICOLO

I ballerini Sara Messina Denaro e Mario Cecinati dicono addio al mondo agonistico della danza. L’annuncio è stato fatto con una lettera pubblica letta in tedesco e in diretta televisiva davanti a oltre 7 mila persone presenti all’arena di Lipsia, in Germania, dove si sono disputate le finali dei mondiali di danza sportiva. «Non voglio terminare senza dire grazie a chi ci ha accompagnato in questo viaggio: alle nostre famiglie, per i sacrifici che hanno fatto, affinché potessimo arrivare dove siamo arrivato e che ci hanno permesso di realizzare i nostri desideri. Voi avete partecipato a tutto ciò che abbiamo ottenuto durante la nostra carriera», hanno scritto Sara e Mario nella lettera. Tra i ringraziamenti i due ballerini hanno rivolto parole di affetto a Gabriele Goffredo e Anna Matus, «atleti record che hanno scritto un pezzo di storia negli ultimi 10 anni, amici fuori e dentro la pista che hanno contribuito a raggiungere grandi risultati che questo sport poteva regalarci, sostenendoci a vicenda». I due ballerini, maestri della scuola di ballo “Dancing for a dream” di Castelvetrano, nella loro carriera, hanno scritto negli anni pagine importanti per ciò che riguarda la danza sportiva e hanno raggiunto traguardi importanti:

– 10 Medaglie D’Oro consecutive ai campioni Italiani assoluti FIDS

– Finalisti Grand prix 2018 e 2019 (Germania)

– 2 class Coppa Del Mondo 2017 (Russia)

– 2 class Coppa Europa 2016 (Ucraina)

– Finalisti camp del mondo latini 2019 (THAILANDIA)

– Finalisti camp europeo latini 2019 (GERMANIA)

– 2 volte vice camp del mondo 10 balli 2018 e 2019 (PORTOGALLO)

– Vice Campioni Italiani assoluti – professionisti Standard 2018

– Campioni italiani professionisti Assoluti Latini 2020

– Ospiti Professionisti Latini in Tv nel programma televisivo “AMICI”

– Atleti Nazionale Italiana Danza FIDS CONI (CLUB AZZURRO)

– Medaglia di Bronzo CONI per il valore atletico sportivo

– TOP 10 ai WORLD GAMES – Giochi Olimpici in America 2022

AUTORE. Giacomo Moceri