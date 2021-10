ASCOLTA L'ARTICOLO

Questa sera alle ore 21.30 la ballerina Sara Messina Denaro sarà in onda su Rai1 per prendere parte alla prima puntata della nuova stagione del programma “Ballando con le stelle” per dare il benvenuto a un grande della televisione italiana, Pippo Baudo.

Nonostante i numerosi impegni agonistici l’atleta castelvetranese non ha potuto rifiutare l’invito di Milly Carlucci. Insieme al compagno Mario Cecinati, Sara ha già partecipato al noto programma “Amici” di Maria De Filippo, oggi la nuova esperienza in Rai. I due infaticabili atleti, Vice Campioni del Mondo e Vice campioni Europei in carica, dedicano gran parte della loro vita all’insegnamento presso la Scuola di Ballo “DANCING FOR A DREAM” sita a Castelvetrano in via Ruggero Settimo 63.

