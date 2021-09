ASCOLTA L'ARTICOLO

Li avevamo lasciati una settimana fa affrontare la loro prima e importantissima sfida del post pandemia: il Campionato Europeo Professionisti Danze Latino Americane, svoltosi nella città slovacca di Kosice. La coppia di ballerini castelvetranesi, formata da Mario Cecinati e Sara Messina Denaro, si aggiudicano il titolo di vice campioni d’Europa. Un nuovo ed importante traguardo per la coppia, ancora una volta motivo di orgoglio per tutta la comunità castelvetranese.

Lui pugliese di origine, lei castelvetranese verace ormai non smettono di far piovere medaglie nella nostra Città e nella nostra Nazione confermando la medaglia d’argento anche ai Campionati Europei. I pluricampioni Italiani e 2 volte vice campioni del Mondo aggiungono un altro titolo alla loro bacheca confermandosi Vice Campioni Europei.

“È stato un grande risultato – racconta alla nostra redazione, Mario Cecinati – soprattutto dopo un lungo periodo di stop dovuto dalla Pandemia, ma non abbiamo mai smesso di rincorrere e portare avanti i nostri obiettivi con tutte le difficoltà che abbiamo e che continuiamo ad affrontare, perchè bisogna credere in ciò che si fa”

La determinazione dei giovani atleti è un costante esempio per i giovani che spesso mollano i propri sogni alle prime difficoltà. “Il mondo dello sport come quello della vita è pieno di ostacoli e avversità che bisogna essere in grado di superare – aggiunge Sara Messina Denaro – è li che si fa la differenza. Ci teniamo a ringraziare tutte le persone che ci hanno sostenuto da casa. Grazie ai nostri fan, ai nostri allievi e collaboratori, parte del nostro SUCCESSO lo dedichiamo a loro. Che la nostra vittoria in Slovacchia sia un messaggio di ripartenza per tutte quelle attività sportive in difficoltà e tutti quegli atleti che hanno smesso. MAI MOLLARE”

“Lo Sport è fondamentale per tutte le età – questo l’invito della coppia – quindi cogliamo l’occasione per invitarvi a conoscere i nostri corsi per tutte le età presso la nostra scuola di ballo “Dancing for a dream” in via Ruggero settimo 67. ISCRIZIONI APERTE da lunedì 13 settembre. Per info: 3287335778 / 3482786024″

Mario Cecinati e Sara Messina Denaro sono atleti FIDS, unica Federazione di danza riconosciuta dal Coni, e dal 2013 rappresentano l’Italia ai Campionati del mondo. Vantano solamente negli ultimi due anni il titolo di vice campioni del mondo del 2019 ed il titolo Italiano conquistato a gennaio 2020 (il settimo consecutivo) oltre ad essere stati finalisti ai campionati del mondo latini 2019 (Thailandia), finalisti campionato europeo latini 2019 (Germania) e 2 volte vice campioni del mondo 10 balli 2018 e 2019 (Portogallo).