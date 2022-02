ASCOLTA L'ARTICOLO

Saranno Sara Messina Denaro e Mario Cecinati a rappresentare l’Italia e la FIDS ai World Games di Danze Latino Americane che si svolgeranno in Alabama (USA). La qualificazione continentale per le danze latino americane in vista in vista delle prestigiosa gara mondiale si sono svolte lo scorso 29 gennaio in Spagna.

Sara e Mario hanno letteralmente stregato la giuria e conquistato il biglietto di accesso per il WDSF World Games che si svolgeranno dal 7 al 17 luglio. Una manifestazione sportiva che comprende competizioni di molte discipline che non sono inserite nel programma dei Giochi olimpici. I World Games sono organizzati e gestiti dall’International World Games Association (IWGA), sotto il patrocinio del Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

I due infaticabili atleti, Campioni del Mondo WDSF 10 danze in carica, dedicano gran parte della loro vita all’insegnamento presso la Scuola di Ballo “DANCING FOR A DREAM” sita a Castelvetrano in via Ruggero Settimo 63. Per la loro partecipazione ai World Games hanno già ricevuto gli auguri della Presidente Federale Laura Lunetta, del suo Consiglio e di tutti i soci della Federazione Italiana Danza Sportiva.

