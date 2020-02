Si è conclusa con un tripudio di colori, di successi e di podi, il campionato Assoluti di Foligno uno spettacolo della danza sportiva che non ha disatteso le aspettative. Tante gare, tante sorprese e i nomi del primo gruppo di atleti del Club Azzurro 2020 FIDS hanno catalizzato l’attenzione delle centinaia di persone accorse al PalaPaternesi.

Sul gradino più alto del podio nelle Danze Standard, e Latino Americane, i nuovi campioni assoluti sono Mario Cecinati e Sara Messina Denaro. I 2 volte Vice Campioni del mondo in carica, Mario Cecinati e Sara Messina Denaro, rientrano a casa con la quinta Medaglia d’oro consecutiva ai campionati Italiani ASSOLUTI FIDS, nella combinata Danze standard e Latini, e una medaglia d’oro nei Professionisti Latini; una premio che mancava nella loro bacheca nonostante vanti ormai un curriculum da Record.Saranno Sara e Mario ancora per la sesta volta a rappresentare l’Italia ai campionati europei e ai mondiali di danze latine e combinata 10 Danze.

Gli atleti Azzurri ormai un modello per la federazione, sono stati premiati lunedi 3 febbraio dal CONI in occasione del ritiro della nuova squadra della Nazionale 2020, con la medaglia di Bronzo per il valore Atletico attribuito ai risultati ottenuti durante l’anno 2019. Sara Messina Denaro è di Castelvetrano, Mario Cecinati è invece originario di Bari ma da alcuni anni è residente nella nostra città, sono legati oltre che da una smisurata passione per la danza anche da un forte legame sentimentale, insieme dirigono la scuola “Dancing for a Dream” in Via Ruggero Settimo 63.